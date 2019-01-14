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Американські виші розробляють
нову криптовалюту

Американські виші розробляють нову криптовалюту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 20:55

Американські виші розробляють нову криптовалюту

Пропонуємо до обговорення:
Дослідники з семи американських вишів, включаючи Массачусетський технологічний інститут (MIT), Стенфордський університет і Каліфорнійський університет в Берклі, об'єдналися для створення нової криптовалюти.

Дивися повний текст Американські виші розробляють нову криптовалюту.
R2
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Они уже политкорректность разработали. Так что лучше не надо.
Skypups
 
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