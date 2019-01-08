Вартість навчання в університетах одного рівня акредитації може відрізнятися в два-три рази.
Дивися повний текст Університети завищують вартість навчання - Держаудитслужба.
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Додано: Нед 20 січ, 2019 21:45
Університети завищують вартість навчання - Держаудитслужба
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Дивися повний текст Університети завищують вартість навчання - Держаудитслужба.
Додано: Нед 20 січ, 2019 21:45
уже в который раз убеждаюсь, что в стране слишком много ВУЗов. просто так исторически сложилось, что в таком количестве они уже не нужны и бОльшую часть нужно переформатировать в техникумы, колледжи, училища и т.д., т.е. в более профессиональное направление ведь именно это сейчас и востребовано. звучит радикально и конечно будет затратно, но именно к этому все и движется.
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