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Університети завищують вартість
навчання - Держаудитслужба

Університети завищують вартість навчання - Держаудитслужба
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 21:45

Університети завищують вартість навчання - Держаудитслужба

Пропонуємо до обговорення:
Вартість навчання в університетах одного рівня акредитації може відрізнятися в два-три рази.

Дивися повний текст Університети завищують вартість навчання - Держаудитслужба.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 21:45

уже в который раз убеждаюсь, что в стране слишком много ВУЗов. просто так исторически сложилось, что в таком количестве они уже не нужны и бОльшую часть нужно переформатировать в техникумы, колледжи, училища и т.д., т.е. в более профессиональное направление ведь именно это сейчас и востребовано. звучит радикально и конечно будет затратно, но именно к этому все и движется.
asdrud2016
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