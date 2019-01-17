RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна увійшла до топ-10
країн, де найшвидше зростає...

Україна увійшла до топ-10 країн, де найшвидше зростає...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 22:41

Україна увійшла до топ-10 країн, де найшвидше зростає...

Пропонуємо до обговорення:
Дослідження проводила консалтингова фірма Wealth-X.

Дивися повний текст Україна увійшла до топ-10 країн, де найшвидше зростає кількість мільйонерів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86800
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 23:12

Или повести о том, как скромный мясник Боря, что неустанно рубил мясо, кормил целый посёлок Октябрьский, за западной окраине Донецка, пас поросят ночами, .....
И в конечном итоге смог честно построить свинооткормочные комплексы, заводы с изготовлением майонеза,... а тупые селяне в это время сами разрушали колхозы, вырезали скот, разбирали фермы - ибо Боря кормил всех.
И стал Боря больше, чем состоятельный человек!
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6239
З нами з: 20.09.12
Подякував: 604 раз.
Подякували: 792 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Минулого року Україна зменшила імпорт газу на 4 млрд... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Сер 16 січ, 2019 12:02
49 3105
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 січ, 2019 02:21
Imp
Україна може посісти перше місце за кількістю заробітчан
R2 » Суб 19 січ, 2019 15:52
3 318
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 січ, 2019 21:07
o_sysoev
Україна вже 1150 днів живе без російського газу - Прем'єр 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 16 січ, 2019 15:06
36 2367
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 січ, 2019 18:23
lapay

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66516)
20.01.2019 23:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.