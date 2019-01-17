Дослідження проводила консалтингова фірма Wealth-X.
Дивися повний текст Україна увійшла до топ-10 країн, де найшвидше зростає кількість мільйонерів.
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Додано: Нед 20 січ, 2019 22:41
Україна увійшла до топ-10 країн, де найшвидше зростає...
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Дивися повний текст Україна увійшла до топ-10 країн, де найшвидше зростає кількість мільйонерів.
Додано: Нед 20 січ, 2019 23:12
Или повести о том, как скромный мясник Боря, что неустанно рубил мясо, кормил целый посёлок Октябрьский, за западной окраине Донецка, пас поросят ночами, .....
И в конечном итоге смог честно построить свинооткормочные комплексы, заводы с изготовлением майонеза,... а тупые селяне в это время сами разрушали колхозы, вырезали скот, разбирали фермы - ибо Боря кормил всех.
И стал Боря больше, чем состоятельный человек!
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