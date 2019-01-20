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До 2022 року в Україні
можуть збудувати завод з...

До 2022 року в Україні можуть збудувати завод з...
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 08:48

До 2022 року в Україні можуть збудувати завод з...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик повідомив, що американська компанія Westinghouse надала дозвіл Україні використовувати технологію виробництва ядерного палива за умови будівництва тут заводу.

Дивися повний текст До 2022 року в Україні можуть збудувати завод з виробництва ядерного палива — Міненергетики.
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 08:48

Через три роки завод можуть збудувати.

Можуть збудувати :) Це каже міністр енергетики. Типу якісь хлопці десь там можуть збудувати, а міністр на це подивиться. То є якийсь план, проект, виділено гроші чи хоча б обговорюється це?
Я дуже сподіваюся, що в Україні буде виробництво ЯП і збагачення урану.

Тобто, за межами України залишиться лише збагачення урану, яке ми здійснювати не можемо, адже втратили статус ядерної держави

Якась маячня. Для електростанції збагачення набагато менше, ніж для зброї.
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 09:03

Можуть "збудувати", а можуть и "НЕ збудувати".
Второй вариант более вероятен.
Но была очень нужна новость про перемогу, и её сделали :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:09

Re: До 2022 року в Україні можуть збудувати завод з...

куда-то не туда смотрят. У всех блоков АЭС ресурс заканчивается. Если не начать проектировать сейчас, через лет так через десять плавно перейдем на кизяки, пока мир пересаживается на теслы
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 16:40

  sequence написав:кудись не туди дивляться. У всіх блоків АЕС ресурс закінчується. Якщо не почати проектувати зараз, через років так через десять плавно перейдемо на кізяки, поки світ пересідає на Тесли

Одне іншому не заважає. Треба блоки добудовувати, старим продовжувати термін експлуатації, уран видобувати, збагачувати й робити ЯП.
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