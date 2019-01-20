Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.
Дивися повний текст Єврокомісія планує виділити 4,5 мільярда євро на інфраструктуру в Україні.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 08:59
Єврокомісія планує виділити 4,5 мільярда євро на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Єврокомісія планує виділити 4,5 мільярда євро на інфраструктуру в Україні.
Додано: Пон 21 січ, 2019 08:59
Ппц у него масштабы. Дырки не латаны, а разговоры только о гиперпроэктах. Это я такой приземлённый или он из космоса ?
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