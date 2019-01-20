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Єврокомісія планує виділити
4,5 мільярда євро на...

Єврокомісія планує виділити 4,5 мільярда євро на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 08:59

Єврокомісія планує виділити 4,5 мільярда євро на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Дивися повний текст Єврокомісія планує виділити 4,5 мільярда євро на інфраструктуру в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 08:59

Ппц у него масштабы. Дырки не латаны, а разговоры только о гиперпроэктах. Это я такой приземлённый или он из космоса ?
alex_dvornichenko
 
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