Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.
Дивися повний текст Єврокомісія планує виділити 4,5 мільярда євро на інфраструктуру в Україні.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 08:59
Єврокомісія планує виділити 4,5 мільярда євро на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Єврокомісія планує виділити 4,5 мільярда євро на інфраструктуру в Україні.
Додано: Пон 21 січ, 2019 08:59
Ппц у него масштабы. Дырки не латаны, а разговоры только о гиперпроэктах. Это я такой приземлённый или он из космоса ?
Додано: Пон 21 січ, 2019 10:02
Не нужно ничего выделять, нужно сделать самим, иначе все просто разворуется...
Додано: Пон 21 січ, 2019 10:24
Дырки это конечно плохо, но мыслить нужно глобально, мы вон 28 лет только про дырки думали
Додано: Пон 21 січ, 2019 11:15
Додано: Пон 21 січ, 2019 11:59
"Drive Ukraine стоит около 60 млрд долл"
Кто-то знает что это такое?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Пон 21 січ, 2019 12:05
Нам нужно в этом году отдать 15 лярдов!!! Со всеми вытекающими последствиями!!! Вот это драйв!!!
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