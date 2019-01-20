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Єврокомісія планує виділити
4,5 мільярда євро на...

Єврокомісія планує виділити 4,5 мільярда євро на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 08:59

Єврокомісія планує виділити 4,5 мільярда євро на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Дивися повний текст Єврокомісія планує виділити 4,5 мільярда євро на інфраструктуру в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 08:59

Ппц у него масштабы. Дырки не латаны, а разговоры только о гиперпроэктах. Это я такой приземлённый или он из космоса ?
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:02

Не нужно ничего выделять, нужно сделать самим, иначе все просто разворуется...
shkarapet
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:24

Дырки это конечно плохо, но мыслить нужно глобально, мы вон 28 лет только про дырки думали
svm30055
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:15

  svm30055 написав:Дырки это конечно плохо, но мыслить нужно глобально, мы вон 28 лет только про дырки думали

В том и беда что только думали и говорили про дырки. А делать ничего не делали :D
А теперь думаем глобально! Результат будет такой же ?
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:59

"Drive Ukraine стоит около 60 млрд долл"
Кто-то знает что это такое?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:05

Нам нужно в этом году отдать 15 лярдов!!! Со всеми вытекающими последствиями!!! Вот это драйв!!!
сова
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 13:28

Только пожалуйста без денег.
Давайте сами дороги стройте, пропускные пункты, развязки, аеропорты, все что угодно, но без денег.
Rainbow
 
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