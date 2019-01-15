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Впровадження 8K почнеться в 2020 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 січ, 2019 09:36
Пропонуємо до обговорення:
На CES 2019 ряд IT-постачальників і виробників дисплеїв приділили особливу увагу різноманітним комерційним пропозиціям у сфері відображення і мовлення матеріалів в роздільній здатностіі 8K (вчетверо вище від 4K).
Дивися повний текст Впровадження 8K почнеться в 2020 році
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Додано: Пон 21 січ, 2019 09:36
А еще - надо видеокарты 8к и другое оборудование, способное выводить такое изображение без тормозов.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 10:20
Если будет контент, то оборудование появится мгновенно.
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