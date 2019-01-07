Про це йдеться у повідомленні юридичної фірми Fieldfishe
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" компенсує групі \"Приват\" понад 3 мільйони доларів.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 09:57
"Нафтогаз" компенсує групі "Приват" понад 3 мільйони доларів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" компенсує групі \"Приват\" понад 3 мільйони доларів.
Додано: Вів 22 січ, 2019 15:26
"Нафтогаз" компенсирует группе "Приват" более 3 миллионов до
https://news.finance.ua/ru/news/-/44240 ... v-dollarov
По логике, если Нафтогаз, выиграв в Стокгольмском Арбитражном суде, выплатил премию своим руководителям (в т.ч. и Коболеву), то в случае проигрыша (правда уже в Лондонском Арбитражном суде) тем же руководителям должны в таком же % размере уменьшить выплаты.
Жду такого сообщения, но вот дождусь ли?
Или Лондонский Арбитражный суд не считается таким судом, по результатом рассмотрения дел в котором нужно решать вопросы с выплатами?
Додано: Вів 22 січ, 2019 15:34
Re:
Так хто там що виграв, бо "якось по дебільному" в статті написано?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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