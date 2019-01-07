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"Нафтогаз" компенсує групі
"Приват" понад 3 мільйони доларів

"Нафтогаз" компенсує групі "Приват" понад 3 мільйони доларів
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 09:57

"Нафтогаз" компенсує групі "Приват" понад 3 мільйони доларів

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у повідомленні юридичної фірми Fieldfishe

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" компенсує групі \"Приват\" понад 3 мільйони доларів.
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 15:26

"Нафтогаз" компенсирует группе "Приват" более 3 миллионов до

Лондонский международный арбитражный суд в инициированном тремя компаниями Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова споре с НАК “Нафтогаз Украины” об исполнении акционерного соглашения “Укрнафта” обязал госкомпанию оплатить 75% судебных расходов истцов.

Об этом говорится в сообщении юридической фирмы Fieldfisher, представляющей миноритариев “Укрнафты”.

Согласно сообщению, НАК должна будет заплатить из собственных средств более 3 млн фунтов стерлингов (3,8 млн долларов).

https://news.finance.ua/ru/news/-/44240 ... v-dollarov

По логике, если Нафтогаз, выиграв в Стокгольмском Арбитражном суде, выплатил премию своим руководителям (в т.ч. и Коболеву), то в случае проигрыша (правда уже в Лондонском Арбитражном суде) тем же руководителям должны в таком же % размере уменьшить выплаты.

Жду такого сообщения, но вот дождусь ли?

Или Лондонский Арбитражный суд не считается таким судом, по результатом рассмотрения дел в котором нужно решать вопросы с выплатами?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 15:34

Re:

  yanyura написав:По логике, если Нафтогаз, выиграв в Стокгольмском Арбитражном суде, выплатил премию своим руководителям (в т.ч. и Коболеву), то в случае проигрыша (правда уже в Лондонском Арбитражном суде) тем же руководителям должны в таком же % размере уменьшить выплаты.

Жду такого сообщения, но вот дождусь ли?

Или Лондонский Арбитражный суд не считается таким судом, по результатом рассмотрения дел в котором нужно решать вопросы с выплатами?

Так хто там що виграв, бо "якось по дебільному" в статті написано?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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