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Європейська бізнес асоціація
заявляє про погіршення...

Європейська бізнес асоціація заявляє про погіршення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:00

Європейська бізнес асоціація заявляє про погіршення...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на середину січня 2019 року від бізнесу продовжують надходити тривожні сигнали щодо погіршення ситуації з відшкодування поточних сум ПДВ. Про це йдеться у прес-релізі Європейської бізнес асоціації.

Дивися повний текст Європейська бізнес асоціація заявляє про погіршення ситуації з поверненням ПДВ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:00

Так НДС тоже зачастую формируют через "злоупотребления", страна ж как была "веселой" так и осталась.
Igorten
 
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