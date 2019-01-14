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Європейська бізнес асоціація заявляє про погіршення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 січ, 2019 10:00
Пропонуємо до обговорення:
Станом на середину січня 2019 року від бізнесу продовжують надходити тривожні сигнали щодо погіршення ситуації з відшкодування поточних сум ПДВ. Про це йдеться у прес-релізі Європейської бізнес асоціації.
Дивися повний текст Європейська бізнес асоціація заявляє про погіршення ситуації з поверненням ПДВ
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Додано: Пон 21 січ, 2019 10:00
Так НДС тоже зачастую формируют через "злоупотребления", страна ж как была "веселой" так и осталась.
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