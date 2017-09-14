Лише за спожитий природній газ населення країни винне майже 17 мільярдів гривень.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки українці винні за комуналку.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 10:12
Стало відомо, скільки українці винні за комуналку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, скільки українці винні за комуналку.
Додано: Пон 21 січ, 2019 10:12
К чему здесь крайне важные сведения об уплате за июль месяц прошлого года? Почему именно июль?
Додано: Пон 21 січ, 2019 10:44
С Ноября особо ничего не изменилось по долгам населения.
Вот данные Госстата, чочтоянием на ноябрь 2018
за поставки природного газа – 16,7 млрд грн;
за централизованное отопление и горячую воду – 10,4 млрд грн;
за содержание домов, сооружений и придомовых территорий – 4 млрд грн;
за централизованные поставки холодной воды и водоотведение – 2,9 млрд грн;
за вывоз бытовых отходов – 0,5 млрд грн;
за поставки электроэнергии – 3,9 млрд грн.
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