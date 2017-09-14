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Гречка з Росії завозиться в
Україну за тіньовими схемами...

Гречка з Росії завозиться в Україну за тіньовими схемами...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:14

Гречка з Росії завозиться в Україну за тіньовими схемами...

Пропонуємо до обговорення:
Вітчизняні сільгоспвиробники продовжують скорочувати посіви гречки через інтервенцію неякісної та дешевої крупи походженням з Російської Федерації.

Дивися повний текст Гречка з Росії завозиться в Україну за тіньовими схемами - експерт.
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