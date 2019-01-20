Вітчизняні сільгоспвиробники продовжують скорочувати посіви гречки через інтервенцію неякісної та дешевої крупи походженням з Російської Федерації.
Дивися повний текст Гречка з Росії завозиться в Україну за тіньовими схемами - експерт.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 10:14
Гречка з Росії завозиться в Україну за тіньовими схемами...
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Дивися повний текст Гречка з Росії завозиться в Україну за тіньовими схемами - експерт.
Додано: Пон 21 січ, 2019 10:15
В складі лежить урожай гречки за два роки. Все чекаю що влада зупинить імпорт гречки з Росії і ціна на неї дасть можливість заробити. Проте керують країною справжні бариги, для яких головне набити власну кишеню. Такими темпами гречаний мед будемо бачити лише в книжках, це правда.
Додано: Пон 21 січ, 2019 11:29
Чтобы российская гречка завозилась на Украину, она должна быть дешевле.
Додано: Пон 21 січ, 2019 11:56
А из России и нет импорта. Написано же - серые схемы, в основном - Казахстан.
Додано: Пон 21 січ, 2019 16:36
Re: Гречка з Росії завозиться в Україну за тіньовими схемами
К сожалению по 30 - никто не купит, у людей физически нет денег.
С другой стороны перед Вы борами рекомендую Вам дать объявление, или обратиться на прямую в предвыборные штабы. Отыскать заказчиков рекомендую по теге "сетка Черновецкого".
Второе: Вы умолчали, что торгуете не гречкой, а сопутствующим - Мёдом.
С другой стороны как уже сталкивавшийся: Рекомендую заняться выведением цыплят домашних индюшек. Их малых нужно кормить гречкой.
И наоборот кто их выращивает сегодня не могут себе позволить приобретать гречку.
Будут использовано Ваши запасы.
А на маленьких индюшат, на домашнюю индюшатину, ещё есть хоть какой то спрос(только самоубийцы покупают мясо птицы в магазинах). Впереди весна.
В наших условиях - вынужденный переход к "натуральному хозяйствованию".(жизнь без денег)
Отсюда Вам получится стабилизировать сбыт.
И того: мёд, индюшата, мясо индюшек, яйца(они несутся не хуже кур).
С другой стороны Вы должны понимать, что в стране заканчивается уголь, метал РФ рубит через Керченский пролив, Карпаты выкошены, янтарь выкопан, уже торгуют заробитчанами. Не сегодня, - "завтра" придёт время и вашей "гречки"
Вариант налога на каждую курицу, плодовое дерево, корову, свинью, ... уже рассматривается, вернее официально введён через налогообложение торгующей инстанции, запрет торговать на рынках продуктами домашнего производства, и т.д. .
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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