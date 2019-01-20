Гречка з Росії завозиться в Україну за тіньовими схемами...

Додано: Пон 21 січ, 2019 16:36

andrewkonoval написав: В складі лежить урожай гречки за два роки. Все чекаю що влада зупинить імпорт гречки з Росії і ціна на неї дасть можливість заробити. Проте керують країною справжні бариги, для яких головне набити власну кишеню. Такими темпами гречаний мед будемо бачити лише в книжках, це правда. В складі лежить урожай гречки за два роки. Все чекаю що влада зупинить імпорт гречки з Росії і ціна на неї дасть можливість заробити. Проте керують країною справжні бариги, для яких головне набити власну кишеню. Такими темпами гречаний мед будемо бачити лише в книжках, це правда.

К сожалению по 30 - никто не купит, у людей физически нет денег.С другой стороны перед Вы борами рекомендую Вам дать объявление, или обратиться на прямую в предвыборные штабы. Отыскать заказчиков рекомендую по теге "сетка Черновецкого".Второе: Вы умолчали, что торгуете не гречкой, а сопутствующим - Мёдом.С другой стороны как уже сталкивавшийся: Рекомендую заняться выведением цыплят домашних индюшек. Их малых нужно кормить гречкой.И наоборот кто их выращивает сегодня не могут себе позволить приобретать гречку.Будут использовано Ваши запасы.А на маленьких индюшат, на домашнюю индюшатину, ещё есть хоть какой то спрос(только самоубийцы покупают мясо птицы в магазинах). Впереди весна.В наших условиях - вынужденный переход к "натуральному хозяйствованию".(жизнь без денег)Отсюда Вам получится стабилизировать сбыт.И того: мёд, индюшата, мясо индюшек, яйца(они несутся не хуже кур).С другой стороны Вы должны понимать, что в стране заканчивается уголь, метал РФ рубит через Керченский пролив, Карпаты выкошены, янтарь выкопан, уже торгуют заробитчанами. Не сегодня, - "завтра" придёт время и вашей "гречки"Вариант налога на каждую курицу, плодовое дерево, корову, свинью, ... уже рассматривается, вернее официально введён через налогообложение торгующей инстанции, запрет торговать на рынках продуктами домашнего производства, и т.д. .