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Гречка з Росії завозиться в
Україну за тіньовими схемами...

Гречка з Росії завозиться в Україну за тіньовими схемами...
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:14

Гречка з Росії завозиться в Україну за тіньовими схемами...

Пропонуємо до обговорення:
Вітчизняні сільгоспвиробники продовжують скорочувати посіви гречки через інтервенцію неякісної та дешевої крупи походженням з Російської Федерації.

Дивися повний текст Гречка з Росії завозиться в Україну за тіньовими схемами - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:15

В складі лежить урожай гречки за два роки. Все чекаю що влада зупинить імпорт гречки з Росії і ціна на неї дасть можливість заробити. Проте керують країною справжні бариги, для яких головне набити власну кишеню. Такими темпами гречаний мед будемо бачити лише в книжках, це правда.
andrewkonoval
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:29

  andrewkonoval написав:В складі лежить урожай гречки за два роки. Все чекаю що влада зупинить імпорт гречки з Росії і ціна на неї дасть можливість заробити. Проте керують країною справжні бариги, для яких головне набити власну кишеню. Такими темпами гречаний мед будемо бачити лише в книжках, це правда.

Чтобы российская гречка завозилась на Украину, она должна быть дешевле.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:56

  andrewkonoval написав:В складі лежить урожай гречки за два роки. Все чекаю що влада зупинить імпорт гречки з Росії і ціна на неї дасть можливість заробити. Проте керують країною справжні бариги, для яких головне набити власну кишеню. Такими темпами гречаний мед будемо бачити лише в книжках, це правда.

А из России и нет импорта. Написано же - серые схемы, в основном - Казахстан.
Skypups
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 16:36

Re: Гречка з Росії завозиться в Україну за тіньовими схемами

  andrewkonoval написав:В складі лежить урожай гречки за два роки. Все чекаю що влада зупинить імпорт гречки з Росії і ціна на неї дасть можливість заробити. Проте керують країною справжні бариги, для яких головне набити власну кишеню. Такими темпами гречаний мед будемо бачити лише в книжках, це правда.

К сожалению по 30 - никто не купит, у людей физически нет денег.
С другой стороны перед Вы борами рекомендую Вам дать объявление, или обратиться на прямую в предвыборные штабы. Отыскать заказчиков рекомендую по теге "сетка Черновецкого". :D
Второе: Вы умолчали, что торгуете не гречкой, а сопутствующим - Мёдом.
С другой стороны как уже сталкивавшийся: Рекомендую заняться выведением цыплят домашних индюшек. Их малых нужно кормить гречкой.
И наоборот кто их выращивает сегодня не могут себе позволить приобретать гречку.
Будут использовано Ваши запасы. :D
А на маленьких индюшат, на домашнюю индюшатину, ещё есть хоть какой то спрос(только самоубийцы покупают мясо птицы в магазинах). Впереди весна.
В наших условиях - вынужденный переход к "натуральному хозяйствованию".(жизнь без денег)
Отсюда Вам получится стабилизировать сбыт.
И того: мёд, индюшата, мясо индюшек, яйца(они несутся не хуже кур).

С другой стороны Вы должны понимать, что в стране заканчивается уголь, метал РФ рубит через Керченский пролив, Карпаты выкошены, янтарь выкопан, уже торгуют заробитчанами. Не сегодня, - "завтра" придёт время и вашей "гречки"
Вариант налога на каждую курицу, плодовое дерево, корову, свинью, ... уже рассматривается, вернее официально введён через налогообложение торгующей инстанции, запрет торговать на рынках продуктами домашнего производства, и т.д. .
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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