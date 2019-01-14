Він також розповів, чому не буде ніякого зниження ціни на газ.
Дивися повний текст Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 10:22
Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60.
Додано: Пон 21 січ, 2019 10:22
А то и 80. Тимошенко мне своими идеями напоминает покойного президента Венесуэлы
Додано: Пон 21 січ, 2019 10:23
Ещё если снизить цену на газ - то кое-кто нападёт
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 21 січ, 2019 10:30
Установить депутатам з/п - минималку. Лишить всех льгот. И в ВР пойдут только идейные...
А всякие Чимошейничихи и Педровичи - свалять по своим насущным делам... Рыжековых с Гонтарейкиными посадить, чтобы не повадно было. Ну и комуняк всяких с опоблоком - на калыму (за поребрик в ссылку, без права на иммиграцию).
Додано: Пон 21 січ, 2019 10:45
-rx- И снова коммуняки виноваты которых тысячу лет нет уже на Украйне
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