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Коболєв: якщо ціну на газ
знизять, долар буде по 60

Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:22

Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60

Пропонуємо до обговорення:
Він також розповів, чому не буде ніякого зниження ціни на газ.

Дивися повний текст Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60.
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:22

А то и 80. Тимошенко мне своими идеями напоминает покойного президента Венесуэлы
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:23

Ещё если снизить цену на газ - то кое-кто нападёт
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:30

Установить депутатам з/п - минималку. Лишить всех льгот. И в ВР пойдут только идейные...
А всякие Чимошейничихи и Педровичи - свалять по своим насущным делам... Рыжековых с Гонтарейкиными посадить, чтобы не повадно было. Ну и комуняк всяких с опоблоком - на калыму (за поребрик в ссылку, без права на иммиграцию).
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:45

-rx- И снова коммуняки виноваты которых тысячу лет нет уже на Украйне :D :D :D
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С нами Аллах и четыре английских пулемета)))
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:57

  -rx- написав:Установить депутатам з/п - минималку. Лишить всех льгот. И в ВР пойдут только идейные...
..

сурово так вы их - еще и надсмотрщика с палкой, будет фулл-хаус. Какать они там хотели на ваши з/п и льготы - доходы идут с других источников. Идейные, да..
Это капитализЪм, детка - народ с деньгами идет приумножать свои доходы и "защищать инвестиции"
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:59

Коболев наверно не знает, когда следующую премию себе пора выписывать. Может он заметил (а скорее всего нет), но при кровавом Папереднике и курс по 8 был и газ по вменяемой цене. Даже Сеня вначале сказал "Газ по 70 дол - дорого!". Так что будьте добры, не пи....те!
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:09

Re: Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60

еще хотелось бы прояснить, верна ли логика в обратную сторону? Если газ будет "паписсят", то бакс - по 5? или па 8?
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ага, и после Пецьки хоть трава не расти
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