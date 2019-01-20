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Коболєв: якщо ціну на газ
знизять, долар буде по 60

Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:28

  chumakcm1430 написав:lapay Тебе на пальцах здесь, умные люди растолковывают(с цифрами,аргументами и т.д) что: "..наш паровоз идёт в тупик,не будет остановки..".Ты часом не работником ВЛКСМ был(или возрастом не вышел)???????А то замашки,манеры аргументации и идейность,один-в-один.

Он еженевно тут только этим и занимается. Так что это либо идейный фанатик (а такие не отличаются наблюдательностью и критическим мышлением), либо оплачиваемый писака. Лично у меня он в черном списке уже.
Imp
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 11:31

Тогда будет стоять вопрос курса доллара: он будет 40 гривен за доллар или 50, или 60

и Земля налетит на небесную ось! (с)
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 11:37

Re: Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60

  Imp написав:либо оплачиваемый писака.
минстецевець...
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 14:39

Re: Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60

Бред собачий. Ну да это же Коболев, с ним и говорить то не о чем. Таких как он и Витренко надо у рва ставить и буднично, методично, молча расстреливать.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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