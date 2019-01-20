Он еженевно тут только этим и занимается. Так что это либо идейный фанатик (а такие не отличаются наблюдательностью и критическим мышлением), либо оплачиваемый писака. Лично у меня он в черном списке уже.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 10:28
Он еженевно тут только этим и занимается. Так что это либо идейный фанатик (а такие не отличаются наблюдательностью и критическим мышлением), либо оплачиваемый писака. Лично у меня он в черном списке уже.
Додано: Вів 22 січ, 2019 11:31
и Земля налетит на небесную ось! (с)
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Додано: Вів 22 січ, 2019 11:37
Re: Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60
Додано: Вів 22 січ, 2019 14:39
Re: Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60
Бред собачий. Ну да это же Коболев, с ним и говорить то не о чем. Таких как он и Витренко надо у рва ставить и буднично, методично, молча расстреливать.
Прокремлевский тролль.
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