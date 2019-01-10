|
|
У мережу "злили" фото нового iPhone ХІ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 січ, 2019 11:08
Пропонуємо до обговорення:
В інтернеті з'явилися нові попередні зображення iPhone ХІ. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Next Web.
Дивися повний текст У мережу \"злили\" фото нового iPhone ХІ
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 86814
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|82
|
Суб 19 січ, 2019 21:26
yama
|
|3
|253
|
|
|5
|399
|
П'ят 11 січ, 2019 12:47
jeugen