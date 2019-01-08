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Єврокомісія озвучила своє
ставлення до «Турецького потоку»

Єврокомісія озвучила своє ставлення до «Турецького потоку»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:17

Єврокомісія озвучила своє ставлення до «Турецького потоку»

Пропонуємо до обговорення:
Єврокомісія стежить за ситуацією і планує застосовувати енергетичні правила ЄС до усіх газопроводів.

Дивися повний текст Єврокомісія озвучила своє ставлення до «Турецького потоку».
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:17

А где обеспокоенность?
Ratatui
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