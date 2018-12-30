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ДФС позбавлятиме субсидій
за зарплату в конвертах

ДФС позбавлятиме субсидій за зарплату в конвертах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:54

ДФС позбавлятиме субсидій за зарплату в конвертах

Пропонуємо до обговорення:
ДФС для боротьби з тіньовою економікою активізує співпрацю з Міністерством соціальної політики.

Дивися повний текст ДФС позбавлятиме субсидій за зарплату в конвертах.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:54

Решение такого рода должно было быть принято одновременно с первым назначением субсидий. Году так в 1993-1994. Но у нас ведь социальное государство, блин...
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:38

А что у нас безработный, если не стоит на бирже, мог получать субсидию?
И заголовки громкие не нужно писать. Люди как получали в конверте так и будут получать и субсидии им тоже будут платить, потому как официально работают на минималку или на неполную ставку.Своими субсидиями загнали экономику в полную тень. Дыра в пенсионном просто нереальная.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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