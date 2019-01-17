ДФС для боротьби з тіньовою економікою активізує співпрацю з Міністерством соціальної політики.
Дивися повний текст ДФС позбавлятиме субсидій за зарплату в конвертах.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 січ, 2019 11:54
ДФС позбавлятиме субсидій за зарплату в конвертах
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ДФС позбавлятиме субсидій за зарплату в конвертах.
Додано: Пон 21 січ, 2019 11:54
Решение такого рода должно было быть принято одновременно с первым назначением субсидий. Году так в 1993-1994. Но у нас ведь социальное государство, блин...
Додано: Пон 21 січ, 2019 12:38
А что у нас безработный, если не стоит на бирже, мог получать субсидию?
И заголовки громкие не нужно писать. Люди как получали в конверте так и будут получать и субсидии им тоже будут платить, потому как официально работают на минималку или на неполную ставку.Своими субсидиями загнали экономику в полную тень. Дыра в пенсионном просто нереальная.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Пон 21 січ, 2019 16:00
когда наконец перестанут вопить о страшных субсидиях.....
о какой то дыре в пенсионном.....
а в это время спокойно все прочие..... получают льготы на коммунальные..
и тишина....
Додано: Пон 21 січ, 2019 16:27
Re: ДФС позбавлятиме субсидій за зарплату в конвертах
|