ДФС позбавлятиме субсидій за зарплату в конвертах

Додано: Пон 21 січ, 2019 12:38

А что у нас безработный, если не стоит на бирже, мог получать субсидию?

И заголовки громкие не нужно писать. Люди как получали в конверте так и будут получать и субсидии им тоже будут платить, потому как официально работают на минималку или на неполную ставку.Своими субсидиями загнали экономику в полную тень. Дыра в пенсионном просто нереальная.

Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.

Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.