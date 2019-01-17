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ДФС позбавлятиме субсидій
за зарплату в конвертах

ДФС позбавлятиме субсидій за зарплату в конвертах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:54

ДФС позбавлятиме субсидій за зарплату в конвертах

Пропонуємо до обговорення:
ДФС для боротьби з тіньовою економікою активізує співпрацю з Міністерством соціальної політики.

Дивися повний текст ДФС позбавлятиме субсидій за зарплату в конвертах.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:54

Решение такого рода должно было быть принято одновременно с первым назначением субсидий. Году так в 1993-1994. Но у нас ведь социальное государство, блин...
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:38

А что у нас безработный, если не стоит на бирже, мог получать субсидию?
И заголовки громкие не нужно писать. Люди как получали в конверте так и будут получать и субсидии им тоже будут платить, потому как официально работают на минималку или на неполную ставку.Своими субсидиями загнали экономику в полную тень. Дыра в пенсионном просто нереальная.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 16:00

когда наконец перестанут вопить о страшных субсидиях.....
о какой то дыре в пенсионном.....
а в это время спокойно все прочие..... получают льготы на коммунальные..
и тишина....
yil56
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 16:27

Re: ДФС позбавлятиме субсидій за зарплату в конвертах

  cannabis_ua написав:А что у нас безработный, если не стоит на бирже, мог получать субсидию?

Госудаство по умолчанию считает, что безработный, который не стоит на бирже труда получает около 6000 грн.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 22:48

  yil56 написав:когда наконец перестанут вопить о страшных субсидиях.....
о какой то дыре в пенсионном.....
а в это время спокойно все прочие..... получают льготы на коммунальные..
и тишина....

Льготники - это вообще нонсенс.
У них льгота вообще от дохода не зависит.
Это мне напоминает работников ЦК КПСС.
Я за то чтобы субсидировать всем или никому и дотировать нищих, но после полной детенизации экономики. А сейчас это какой-то цирк и загон страны в самую темную задницу.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 22:49

  BIGor написав:
  cannabis_ua написав:А что у нас безработный, если не стоит на бирже, мог получать субсидию?

Госудаство по умолчанию считает, что безработный, который не стоит на бирже труда получает около 6000 грн.

Получается нет у них никакой субсидии. Кого будут лишать субсидий неясно.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 23:12

  BIGor написав:
  cannabis_ua написав:А что у нас безработный, если не стоит на бирже, мог получать субсидию?

Госудаство по умолчанию считает, что безработный, который не стоит на бирже труда получает около 6000 грн.

такое было ранее.два прожмина.Ща присылают уведомление: вам болт,так как не сплачен ЕСВ на протяжении 3-х месяцев.Раньше ребенка малолетнего зарегил и уже тех два прожмина превращались в один(на 2-х в домохозяйстве)
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 07:50

Re: ДФС позбавлятиме субсидій за зарплату в конвертах

  cannabis_ua написав:Льготники - это вообще нонсенс.
У них льгота вообще от дохода не зависит.


Може якимось категоріям і не залежить від доходу, але для більшості з 2015 р. 1,4 прожиткового мінімуму станом на 1 січня обмежує пільгу.
ПІЛЬГИ НА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ
Шановні пільговики!
Доводимо до Вашого відома, що з 01 січня 2018 року для оформлення або подовження пільг Ваш дохід не повинен перевищувати 2470 грн. на одну особу.
Право на пільги окремим категоріям громадян, надається за умови, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.
Розмір розраховується відповідно до п.п 169.4.1 Податкового кодексу України. Податкова соціальна пільга дорівнює розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи на 1 січня відповідного року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. http://kor-rada.gov.ua/pilgi-na-zhitlov ... ni-poslugi
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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