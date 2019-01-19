Про це свідчить статистика ЦБ РФ.
Дивися повний текст Кількість банків в Росії за п'ять років скоротилася вдвічі.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 12:00
Кількість банків в Росії за п'ять років скоротилася вдвічі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кількість банків в Росії за п'ять років скоротилася вдвічі.
Додано: Пон 21 січ, 2019 12:00
Ну, ось - санкції таки діють ! Навіть такі кострубаті та половинчаті , як прийнято вважати.
Додано: Пон 21 січ, 2019 12:05
Тамошняя "очистка банковской системы" проходила 1 в 1 с нашей.
Совпадение?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 21 січ, 2019 12:15
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