RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кількість банків в Росії за
п'ять років скоротилася вдвічі

Кількість банків в Росії за п'ять років скоротилася вдвічі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:00

Кількість банків в Росії за п'ять років скоротилася вдвічі

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчить статистика ЦБ РФ.

Дивися повний текст Кількість банків в Росії за п'ять років скоротилася вдвічі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86814
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:00

Ну, ось - санкції таки діють ! Навіть такі кострубаті та половинчаті , як прийнято вважати.
maxprofit
 
Повідомлень: 768
З нами з: 19.11.08
Подякував: 738 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:05

Тамошняя "очистка банковской системы" проходила 1 в 1 с нашей.
Совпадение?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7030
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4609 раз.
Подякували: 1685 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:15

  maxprofit написав:Ну, ось - санкції таки діють ! Навіть такі кострубаті та половинчаті , як прийнято вважати.

К санкциям этот процесс НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ - идет очистка БС от отмывочных контор.
Волгарь
 
Повідомлень: 5967
З нами з: 12.10.12
Подякував: 19 раз.
Подякували: 619 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15, valme, winta, zРадио, Вкладчик1234 і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Податкова назвала кількість українців з річним доходом...
R2 » Пон 21 січ, 2019 12:04
2 31
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 січ, 2019 12:30
p_a_l
Гречка з Росії завозиться в Україну за тіньовими схемами...
R2 » Пон 21 січ, 2019 10:14
3 53
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 січ, 2019 11:56
Skypups
НБУ: вперше за п'ять років інфляція зменшилася до... 1, 2
R2 » Суб 19 січ, 2019 17:16
11 679
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 січ, 2019 23:59
antey1969

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (14346)
21.01.2019 12:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.