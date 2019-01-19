Кількість банків в Росії за п'ять років скоротилася вдвічі
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Волгарь написав:К санкциям этот процесс НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ - идет очистка БС от отмывочных контор.
конечно, от санкций только лучше стало. и никак это не связано с усиливающимся бегством капитала из рф. просто совпадение. хоть центробанк и не согласен, но что они там понимают.
Почитайте.
По оценке Банка России, в 2018 году профицит счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации достиг самого высокого значения за весь период наблюдений и составил 114,9 млрд долларов США. Определяющим в динамике текущего счета был торговый баланс - положительное сальдо внешней торговли товарами выросло по сравнению с 2017 годом в 1,7 раза до 194,4 млрд долларов США. В составе торгового баланса заметно выросли стоимостные объемы экспорта топливно-энергетических товаров на фоне улучшения международной ценовой конъюнктуры, в то время как рост товарного импорта замедлился главным образом за счет снижения ввоза товаров во второй половине года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Одновременно уменьшился совокупный отрицательный вклад других компонентов счета текущих операций. Рост профицита текущего счета платежного баланса обусловил увеличение чистого кредитования остального мира частным сектором и накопление международных резервов. Положительное сальдо финансовых операций частного сектора с нерезидентами составило 67,5 млрд долларов США (25,2 млрд долларов США в 2017 году)
http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2018 года (оценка) (млн долларов США) 518 103 Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2019 года (оценка) (млн долларов США) 453 749 http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs Элементарная бухгалтерия - за границу ушло 67 млрд, но и внешний долг сократился тоже практически на 65 млрд. долларов.
Волгарь написав:Элементарная бухгалтерия - за границу ушло 67 млрд, но и внешний долг сократился тоже практически на 65 млрд. долларов.
а долг причём тут к выводу капитала? бизнес выводит свои деньги за границу, а государство платит свои долги. это не связанные деньги. получается, что из рф ушло 132 млрд баксов, 67 вывел бизнес + рф заплатила долг 65. что было понятнее, если заробитчане пересылают в Украину 2 млрд баксов в год, то это не значит, что долг Украины уменьшается на эту сумму.
Бегство капитала — стихийный, не регулируемый государством вывоз капитала юридическими и физическими лицами за рубеж, в целях более надёжного и выгодного их вложения, а также для того, чтобы избежать их экспроприации, высокого налогообложения, потерь от инфляции