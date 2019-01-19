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Кількість банків в Росії за
п'ять років скоротилася вдвічі

Кількість банків в Росії за п'ять років скоротилася вдвічі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:00

Кількість банків в Росії за п'ять років скоротилася вдвічі

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчить статистика ЦБ РФ.

Дивися повний текст Кількість банків в Росії за п'ять років скоротилася вдвічі.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:00

Ну, ось - санкції таки діють ! Навіть такі кострубаті та половинчаті , як прийнято вважати.
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:05

Тамошняя "очистка банковской системы" проходила 1 в 1 с нашей.
Совпадение?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:15

  maxprofit написав:Ну, ось - санкції таки діють ! Навіть такі кострубаті та половинчаті , як прийнято вважати.

К санкциям этот процесс НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ - идет очистка БС от отмывочных контор.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 14:51

Re: Кількість банків в Росії за п'ять років скоротилася вдві

  Волгарь написав:К санкциям этот процесс НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ - идет очистка БС от отмывочных контор.

конечно, от санкций только лучше стало.
и никак это не связано с усиливающимся бегством капитала из рф.
просто совпадение. хоть центробанк и не согласен, но что они там понимают.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 16:02

  Pegasmaster написав:
  Волгарь написав:К санкциям этот процесс НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ - идет очистка БС от отмывочных контор.

конечно, от санкций только лучше стало.
и никак это не связано с усиливающимся бегством капитала из рф.
просто совпадение. хоть центробанк и не согласен, но что они там понимают.

Почитайте.
По оценке Банка России, в 2018 году профицит счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации достиг самого высокого значения за весь период наблюдений и составил 114,9 млрд долларов США. Определяющим в динамике текущего счета был торговый баланс - положительное сальдо внешней торговли товарами выросло по сравнению с 2017 годом в 1,7 раза до 194,4 млрд долларов США. В составе торгового баланса заметно выросли стоимостные объемы экспорта топливно-энергетических товаров на фоне улучшения международной ценовой конъюнктуры, в то время как рост товарного импорта замедлился главным образом за счет снижения ввоза товаров во второй половине года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Одновременно уменьшился совокупный отрицательный вклад других компонентов счета текущих операций.
Рост профицита текущего счета платежного баланса обусловил увеличение чистого кредитования остального мира частным сектором и накопление международных резервов. Положительное сальдо финансовых операций частного сектора с нерезидентами составило 67,5 млрд долларов США (25,2 млрд долларов США в 2017 году)

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs
Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2018 года (оценка) (млн долларов США) 518 103
Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2019 года (оценка) (млн долларов США) 453 749
http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs
Элементарная бухгалтерия - за границу ушло 67 млрд, но и внешний долг сократился тоже практически на 65 млрд. долларов.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 17:22

Re: Кількість банків в Росії за п'ять років скоротилася вдві

  Волгарь написав:Элементарная бухгалтерия - за границу ушло 67 млрд, но и внешний долг сократился тоже практически на 65 млрд. долларов.

а долг причём тут к выводу капитала?
бизнес выводит свои деньги за границу, а государство платит свои долги. это не связанные деньги.
получается, что из рф ушло 132 млрд баксов, 67 вывел бизнес + рф заплатила долг 65.
что было понятнее, если заробитчане пересылают в Украину 2 млрд баксов в год, то это не значит, что долг Украины уменьшается на эту сумму.
Бегство капитала — стихийный, не регулируемый государством вывоз капитала юридическими и физическими лицами за рубеж, в целях более надёжного и выгодного их вложения, а также для того, чтобы избежать их экспроприации, высокого налогообложения, потерь от инфляции
Pegasmaster
 
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