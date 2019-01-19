Кількість банків в Росії за п'ять років скоротилася вдвічі

Додано: Пон 21 січ, 2019 16:02

Pegasmaster написав: Волгарь написав: К санкциям этот процесс НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ - идет очистка БС от отмывочных контор. К санкциям этот процесс НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ - идет очистка БС от отмывочных контор.

конечно, от санкций только лучше стало.

и никак это не связано с усиливающимся бегством капитала из рф.

просто совпадение. хоть центробанк и не согласен, но что они там понимают. конечно, от санкций только лучше стало.и никак это не связано с усиливающимся бегством капитала из рф.просто совпадение. хоть центробанк и не согласен, но что они там понимают.

По оценке Банка России, в 2018 году профицит счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации достиг самого высокого значения за весь период наблюдений и составил 114,9 млрд долларов США. Определяющим в динамике текущего счета был торговый баланс - положительное сальдо внешней торговли товарами выросло по сравнению с 2017 годом в 1,7 раза до 194,4 млрд долларов США. В составе торгового баланса заметно выросли стоимостные объемы экспорта топливно-энергетических товаров на фоне улучшения международной ценовой конъюнктуры, в то время как рост товарного импорта замедлился главным образом за счет снижения ввоза товаров во второй половине года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Одновременно уменьшился совокупный отрицательный вклад других компонентов счета текущих операций.

Рост профицита текущего счета платежного баланса обусловил увеличение чистого кредитования остального мира частным сектором и накопление международных резервов. Положительное сальдо финансовых операций частного сектора с нерезидентами составило 67,5 млрд долларов США (25,2 млрд долларов США в 2017 году)

Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2018 года (оценка) (млн долларов США) 518 103

Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2019 года (оценка) (млн долларов США) 453 749

Почитайте.Элементарная бухгалтерия - за границу ушло 67 млрд, но и внешний долг сократился тоже практически на 65 млрд. долларов.