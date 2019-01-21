Кількість банків в Росії за п'ять років скоротилася вдвічі

кризис 2008 года.
мне стало стрёмно держать депозиты и бизнес в рф, и я вывел деньги и бизнес в латвию. причём тут государственный долг рф?
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Додано: Сер 23 січ, 2019 12:20
Re: Кількість банків в Росії за п'ять років скоротилася вдві
кризис 2008 года.
мне стало стрёмно держать депозиты и бизнес в рф, и я вывел деньги и бизнес в латвию. причём тут государственный долг рф?
Додано: Сер 23 січ, 2019 12:50
Простите, какой бизнес в принципе можно вывести в Латвию?
А к государственному долгу все это не имеет никакого отношения.
Вы либо искренне не понимаете, либо прикидываетесь. Есть 2 факта
- 67 млрд. долларов ушло из страны по статье вывод капитала.
- Ее общий внешний долг (государственный+частный) уменьшился на 65 млрд.
Это уменьшение возможно по 2 причинам
- Изменение валютных кросс-курсов, за счет чего долг, измеренный в долларах, тоже меняется.
- Погашение этого долга за счет перевода валюты.
Из 450 млрд. общего внешнего долга около 115 млрд. номинировано в рублях (точно узнаем ближе к концу месяца). Рубль упал за год (среднегодовые курсы) с 58,5 до 64 за доллар, т.е. долг номинированный в рублях, в долларах снизился на 10% - примерно 8-10 млрд. долларов. При этом долг, номинированный в ЕВРО, в долларах немного вырос ( кросс-курс к доллару в начале 18-го он был 1,07, стал 1,14). Но 85% снижения внешнего долга произошло именно в результате его погашения, т.е перевода денег за границу по статье вывод капитала из РФ.
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