Кількість банків в Росії за п'ять років скоротилася вдвічі

Додано: Сер 23 січ, 2019 12:50

Pegasmaster написав: vasiliybaybuz написав: Но как тогда объяснить что количество банков начало снижаться еще с 2008 года и снижалось каждый год? Но как тогда объяснить что количество банков начало снижаться еще с 2008 года и снижалось каждый год?

кризис 2008 года.

Волгарь написав: ЭТО УМЕНЬШЕНИЕ ИМЕННО ЧАСТНОГО ДОЛГА. ЭТО УМЕНЬШЕНИЕ ИМЕННО ЧАСТНОГО ДОЛГА.

мне стало стрёмно держать депозиты и бизнес в рф, и я вывел деньги и бизнес в латвию. причём тут государственный долг рф? кризис 2008 года.мне стало стрёмно держать депозиты и бизнес в рф, и я вывел деньги и бизнес в латвию. причём тут государственный долг рф?

Но 85% снижения внешнего долга произошло именно в результате его погашения, т.е перевода денег за границу по статье вывод капитала из РФ .

Простите, какой бизнес в принципе можно вывести в Латвию?А к государственному долгу все это не имеет никакого отношения.Вы либо искренне не понимаете, либо прикидываетесь. Есть 2 факта- 67 млрд. долларов ушло из страны по статье вывод капитала.- Ее общий внешний долг (государственный+частный) уменьшился на 65 млрд.Это уменьшение возможно по 2 причинам- Изменение валютных кросс-курсов, за счет чего долг, измеренный в долларах, тоже меняется.- Погашение этого долга за счет перевода валюты.Из 450 млрд. общего внешнего долга около 115 млрд. номинировано в рублях (точно узнаем ближе к концу месяца). Рубль упал за год (среднегодовые курсы) с 58,5 до 64 за доллар, т.е. долг номинированный в рублях, в долларах снизился на 10% - примерно 8-10 млрд. долларов. При этом долг, номинированный в ЕВРО, в долларах немного вырос ( кросс-курс к доллару в начале 18-го он был 1,07, стал 1,14).