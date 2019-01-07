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Податкова назвала кількість українців з річним доходом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 січ, 2019 12:04
Пропонуємо до обговорення:
У 2018 році доходи в розмірі понад 1 млн грн задекларували 4817 громадян та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність.
Дивися повний текст Податкова назвала кількість українців з річним доходом понад 1 млн гривень
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Додано: Пон 21 січ, 2019 12:04
доход валовый или чистый?
уточните, редакторы!!!
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