RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Податкова назвала кількість
українців з річним доходом...

Податкова назвала кількість українців з річним доходом...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:04

Податкова назвала кількість українців з річним доходом...

Пропонуємо до обговорення:
У 2018 році доходи в розмірі понад 1 млн грн задекларували 4817 громадян та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність.

Дивися повний текст Податкова назвала кількість українців з річним доходом понад 1 млн гривень.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86814
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:04

доход валовый или чистый?
уточните, редакторы!!!
swan forever
Аватар користувача
 
Повідомлень: 432
З нами з: 27.05.15
Подякував: 115 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay і 18 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кількість банків в Росії за п'ять років скоротилася вдвічі
R2 » Пон 21 січ, 2019 12:00
3 25
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 січ, 2019 12:15
Волгарь
Українців перенавчають і ставлять до верстата - дані... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Суб 19 січ, 2019 11:47
49 2920
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 січ, 2019 23:18
Kudrjavuy
Що турбує українців найбільше (опитування) 1 ... 8, 9, 10
R2 » Пон 07 січ, 2019 17:16
98 5357
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 січ, 2019 20:08
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.