У 2018 році доходи в розмірі понад 1 млн грн задекларували 4817 громадян та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність.
Дивися повний текст Податкова назвала кількість українців з річним доходом понад 1 млн гривень.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 12:04
Податкова назвала кількість українців з річним доходом...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податкова назвала кількість українців з річним доходом понад 1 млн гривень.
Додано: Пон 21 січ, 2019 12:30
Какой чистый. В декларации указывается касса за весь год. А в налоговой думают что это предприниматель столько заработал.
У меня в декларации нет пункта - заработал за год.
Зато есть куча доходов. А в книге - Дохід вiд провадження діяльності
Это - вартість проданиx товарів, виконаних робіт, наданих поcлуг
Получается выручку налоговики считают чистой прибылью.
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