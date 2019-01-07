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Податкова назвала кількість
українців з річним доходом...

Податкова назвала кількість українців з річним доходом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:04

Податкова назвала кількість українців з річним доходом...

Пропонуємо до обговорення:
У 2018 році доходи в розмірі понад 1 млн грн задекларували 4817 громадян та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність.

Дивися повний текст Податкова назвала кількість українців з річним доходом понад 1 млн гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:04

доход валовый или чистый?
уточните, редакторы!!!
swan forever
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:30

  swan forever написав:доход валовый или чистый?
уточните, редакторы!!!

Какой чистый. В декларации указывается касса за весь год. А в налоговой думают что это предприниматель столько заработал.
У меня в декларации нет пункта - заработал за год.
Зато есть куча доходов. А в книге - Дохід вiд провадження діяльності
Это - вартість проданиx товарів, виконаних робіт, наданих поcлуг

Получается выручку налоговики считают чистой прибылью.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 16:59

Re: Податкова назвала кількість українців з річним доходом..

Срок подачи деклараций ещё минимум месяц. При том, что у нас все всё любят делать в последний день, количество миллионеров можно умножать минимум на 10
safonovstanislav
 
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