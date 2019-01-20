|
|
|
Міжбанк: долар валютуванням «завтра» знизився до...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 січ, 2019 12:18
Пропонуємо до обговорення:
Торги валютного міжбанку в секторі долара в понеділок стартували з рівнів попереднього закриття 27,92/27,96 UAH/USD tom віртуально, без угод.
Дивися повний текст Міжбанк: долар валютуванням «завтра» знизився до 27,92/27,95 на дефіциті покупців ВКВ
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 86814
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 21 січ, 2019 12:19
EUR
31.7411 31.3392 дешевше продають ніж купують?
-
shlyocuk
-
-
- Повідомлень: 18
- З нами з: 05.04.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22
|620
|
Пон 21 січ, 2019 12:05
ygn
|
|2
|246
|
|
|2
|158
|
|