Це сказано на сайті провайдера.
Дивися повний текст \"Воля\" з 1 лютого підвищить тарифи на 20%.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 12:50
"Воля" з 1 лютого підвищить тарифи на 20%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Воля\" з 1 лютого підвищить тарифи на 20%.
Додано: Пон 21 січ, 2019 12:50
Постоянное повышение тарифов - это визитная карточка Воли и Укртелекома. Интернет 165грн. дороговато да и качество пишут не очень.
Я уже 9 лет плачу 100грн. и за эти 9 лет цена осталась той же. При этом поддержка на таком уровне, что Воли и не снилась (трубку снимают сразу, инет может отпасть минут на 10-15 раз в год или раз в два года, если роутер украли или сломался - то через пару часов новый ставят). Почему одни могут не поднимать и быть на высоте по качеству, а другие нет? При этом Воля и Киевстар часто спрашивают к кому я подключен, чтобы собрать статистику и выдавить с рынка мелких провайдеров.
Додано: Пон 21 січ, 2019 15:05
домашний телефон отключил из за постоянного роста тарифов, похоже пришло время послать волю.
сокращение абонентов тянет рост тарифов, сочувствую тем кто продолжит пользоваться...
зы особенно раздражает отсутствие информирования о предстоящем росте тарифа, меняют по тихому.
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