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"Воля" з 1 лютого
підвищить тарифи на 20%

"Воля" з 1 лютого підвищить тарифи на 20%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:50

"Воля" з 1 лютого підвищить тарифи на 20%

Пропонуємо до обговорення:
Це сказано на сайті провайдера.

Дивися повний текст \"Воля\" з 1 лютого підвищить тарифи на 20%.
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:50

Постоянное повышение тарифов - это визитная карточка Воли и Укртелекома. Интернет 165грн. дороговато да и качество пишут не очень.
Я уже 9 лет плачу 100грн. и за эти 9 лет цена осталась той же. При этом поддержка на таком уровне, что Воли и не снилась (трубку снимают сразу, инет может отпасть минут на 10-15 раз в год или раз в два года, если роутер украли или сломался - то через пару часов новый ставят). Почему одни могут не поднимать и быть на высоте по качеству, а другие нет? При этом Воля и Киевстар часто спрашивают к кому я подключен, чтобы собрать статистику и выдавить с рынка мелких провайдеров.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 15:05

  LOKY написав:Постоянное повышение тарифов - это визитная карточка Воли и Укртелекома.


домашний телефон отключил из за постоянного роста тарифов, похоже пришло время послать волю.
сокращение абонентов тянет рост тарифов, сочувствую тем кто продолжит пользоваться... :mrgreen:

зы особенно раздражает отсутствие информирования о предстоящем росте тарифа, меняют по тихому. :evil:
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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