Нардепи пропонують карати гривнею за маніпуляції з видачею пільгової іпотеки.
Дивися повний текст В Україні хочуть карати за неправильно видані кредити.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 13:31
В Україні хочуть карати за неправильно видані кредити
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні хочуть карати за неправильно видані кредити.
Додано: Пон 21 січ, 2019 13:31
Смешные суммы штрафов.. как, в принципе, и большинство штрафов в Украине. Они должны быть настолько большими, что даже от мысли, что тебя могут оштрафовать, выдавливался кирпич.
Тогда это хоть как-то начнёт работать.
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