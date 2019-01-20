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В Україні хочуть карати за
неправильно видані кредити

В Україні хочуть карати за неправильно видані кредити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 13:31

В Україні хочуть карати за неправильно видані кредити

Пропонуємо до обговорення:
Нардепи пропонують карати гривнею за маніпуляції з видачею пільгової іпотеки.

Дивися повний текст В Україні хочуть карати за неправильно видані кредити.
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 13:31

Смешные суммы штрафов.. как, в принципе, и большинство штрафов в Украине. Они должны быть настолько большими, что даже от мысли, что тебя могут оштрафовать, выдавливался кирпич.
Тогда это хоть как-то начнёт работать.
semenoh
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 16:12

  semenoh написав:Смешные суммы штрафов.. как, в принципе, и большинство штрафов в Украине. Они должны быть настолько большими, что даже от мысли, что тебя могут оштрафовать, выдавливался кирпич.
Тогда это хоть как-то начнёт работать.

тогда это породит коррупцию в проверяющих органах - можно ведь найти нарушение и там где его нет, а за "закрыть глаза" попросить денежку малую. нужно не увеличивать жесткость законов которые можно не выполнять, а работать в направлении неотвратимости наказания.
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