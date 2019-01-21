Нардепи пропонують карати гривнею за маніпуляції з видачею пільгової іпотеки.
Дивися повний текст В Україні хочуть карати за неправильно видані кредити.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 13:31
В Україні хочуть карати за неправильно видані кредити
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні хочуть карати за неправильно видані кредити.
Додано: Пон 21 січ, 2019 13:31
Смешные суммы штрафов.. как, в принципе, и большинство штрафов в Украине. Они должны быть настолько большими, что даже от мысли, что тебя могут оштрафовать, выдавливался кирпич.
Тогда это хоть как-то начнёт работать.
Додано: Пон 21 січ, 2019 16:12
тогда это породит коррупцию в проверяющих органах - можно ведь найти нарушение и там где его нет, а за "закрыть глаза" попросить денежку малую. нужно не увеличивать жесткость законов которые можно не выполнять, а работать в направлении неотвратимости наказания.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 17:04
RomanTik,
Нужен замкнутый цикл штрафов.
За взяточничество и отмазывание от штрафа - штраф в десятикратном размере, чтоб очень очково было мутить с этим.
За неправомерный штраф, когда обычного пересичного разводят, также в десятикратном, чтоб и компенсировать пересичному и в бюджет остальное.
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