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В Україні набув чинності закон
про право вишам здавати в...

В Україні набув чинності закон про право вишам здавати в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 13:58

В Україні набув чинності закон про право вишам здавати в...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні набув чинності закон № 2661-VIII, який надає право навчальним закладам здавати в оренду приміщення для забезпечення освітнього процесу або обслуговування учнів.

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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 13:58

От цікаво - я навчався в КНУТД (раніше Академія Легкої Промисловості) з 2004-го по 2009-й роки і весь цей час більша половина 8-го гуртожитка здавалася в оренду під офіси. В усіх корпусах універу були кафешки та канцелярні магазини.
Виходить - ці гроші шли ректору в карман.
Вимагаю перевірку цього універу. Адже договори аренди датовані не сьогоднішньою датою.
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