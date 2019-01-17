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Android 2019 перетворить будь-який смартфон на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 січ, 2019 15:37
Пропонуємо до обговорення:
Користувач популярного сайту з прошивками для смартфонів XDA Developers зміг роздобути ранню версію нового Android 10 (2019), яка готується для Google Pixel 3 XL. Зараз мобільна операційна система носить назву Android Q, а представлена буде навесні цього року.
Дивися повний текст Android 2019 перетворить будь-який смартфон на повноцінний комп'ютер
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Додано: Пон 21 січ, 2019 15:37
Андрод ну никак не заменит полноценный компьютер !!!
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