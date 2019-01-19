Середній розмір субсидії становить 1,5 тисячі гривень.
Дивися повний текст В Мінсоцполітики назвали ризики монетизації субсидій (інфографіка).
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Додано: Пон 21 січ, 2019 16:16
В Мінсоцполітики назвали ризики монетизації субсидій...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Мінсоцполітики назвали ризики монетизації субсидій (інфографіка).
Додано: Пон 21 січ, 2019 16:16
а если деньги на счет не придут или придут с задержкой, то субсидию конечно снимут?
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