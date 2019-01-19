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В Мінсоцполітики назвали
ризики монетизації субсидій...

В Мінсоцполітики назвали ризики монетизації субсидій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 16:16

В Мінсоцполітики назвали ризики монетизації субсидій...

Пропонуємо до обговорення:
Середній розмір субсидії становить 1,5 тисячі гривень.

Дивися повний текст В Мінсоцполітики назвали ризики монетизації субсидій (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 16:16

а если деньги на счет не придут или придут с задержкой, то субсидию конечно снимут?
RomanTik
 
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