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В Мінсоцполітики назвали
ризики монетизації субсидій...

В Мінсоцполітики назвали ризики монетизації субсидій...
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 16:16

В Мінсоцполітики назвали ризики монетизації субсидій...

Пропонуємо до обговорення:
Середній розмір субсидії становить 1,5 тисячі гривень.

Дивися повний текст В Мінсоцполітики назвали ризики монетизації субсидій (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 16:16

а если деньги на счет не придут или придут с задержкой, то субсидию конечно снимут?
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 17:39

Главный риск не указан. Деньги , выданные людям, нельзя стырить.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 17:40

  RomanTik написав:а если деньги на счет не придут или придут с задержкой, то субсидию конечно снимут?

Конечно... Справедливость по-украински.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 17:46

Re: В Мінсоцполітики назвали ризики монетизації субсидій...

Ну от знову ... Вже ж казали - карточка з обмеженим функціоналом - і все . Крім ризиків від держави ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 17:50

Главный риск - что это не спасет текущих керманычей на выборах
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 08:24

Сначала забрать у людей, а потом подать часть наворованного как знак великой заботы - это девиз нынешней власти. Комбинация завышенные цены на газ и система субсидий - это способ обворовать украинцев со средними доходами. Осталось совсем немного времени до того момента, когда украинцы смогут выразить свое отношение к такому курсу. 10-15% - это максимум поддержки без подтасовки и +10% легко дожать админресурсом. Но скорее всего больше 10% и не будет.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 08:39

Одна из манипуляций это снижение социальных норм для расчета субсидии , хотя парадокс в том что например для субсидии дают сейчас 1,6 м3 горячей воды , но если у тебя нет счетчика то по социальным нормам тебе считают 4 м3 горячей воды . В итоге скоро человеку по субсидии дадут 100 литров горячей воды на месяц , а за остальное плати по полной . Так все к этому и идет . Суть этих реформ сделать жизнь людей невыносимой .
makishin60
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