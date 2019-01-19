Середній розмір субсидії становить 1,5 тисячі гривень.
Дивися повний текст В Мінсоцполітики назвали ризики монетизації субсидій (інфографіка).
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Додано: Пон 21 січ, 2019 16:16
В Мінсоцполітики назвали ризики монетизації субсидій...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Мінсоцполітики назвали ризики монетизації субсидій (інфографіка).
Додано: Пон 21 січ, 2019 16:16
а если деньги на счет не придут или придут с задержкой, то субсидию конечно снимут?
Додано: Пон 21 січ, 2019 17:40
Додано: Пон 21 січ, 2019 17:46
Re: В Мінсоцполітики назвали ризики монетизації субсидій...
Ну от знову ... Вже ж казали - карточка з обмеженим функціоналом - і все . Крім ризиків від держави ...
Додано: Пон 21 січ, 2019 17:50
Главный риск - что это не спасет текущих керманычей на выборах
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 22 січ, 2019 08:24
Сначала забрать у людей, а потом подать часть наворованного как знак великой заботы - это девиз нынешней власти. Комбинация завышенные цены на газ и система субсидий - это способ обворовать украинцев со средними доходами. Осталось совсем немного времени до того момента, когда украинцы смогут выразить свое отношение к такому курсу. 10-15% - это максимум поддержки без подтасовки и +10% легко дожать админресурсом. Но скорее всего больше 10% и не будет.
Додано: Вів 22 січ, 2019 08:39
Одна из манипуляций это снижение социальных норм для расчета субсидии , хотя парадокс в том что например для субсидии дают сейчас 1,6 м3 горячей воды , но если у тебя нет счетчика то по социальным нормам тебе считают 4 м3 горячей воды . В итоге скоро человеку по субсидии дадут 100 литров горячей воды на месяц , а за остальное плати по полной . Так все к этому и идет . Суть этих реформ сделать жизнь людей невыносимой .
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