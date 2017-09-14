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Оренда житла для нардепів:
скільки держава за це платить...

Оренда житла для нардепів: скільки держава за це платить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 17:22

Оренда житла для нардепів: скільки держава за це платить...

Пропонуємо до обговорення:
Народні депутати України щомісяця отримують компенсацію від держави за оренду житла в Києві.

Дивися повний текст Оренда житла для нардепів: скільки держава за це платить (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 17:22

Больше,чем на ХОСТЕЛ нынешние депутаты не заслуживают.
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