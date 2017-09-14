Народні депутати України щомісяця отримують компенсацію від держави за оренду житла в Києві.
Дивися повний текст Оренда житла для нардепів: скільки держава за це платить (інфографіка).
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Додано: Пон 21 січ, 2019 17:22
Оренда житла для нардепів: скільки держава за це платить...
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Дивися повний текст Оренда житла для нардепів: скільки держава за це платить (інфографіка).
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