В Україні не всі ті, хто не має роботи, є офіційно безробітними.
Дивися повний текст Експерт розповіла, чи важко знайти роботу в Україні.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 17:28
Експерт розповіла, чи важко знайти роботу в Україні
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Дивися повний текст Експерт розповіла, чи важко знайти роботу в Україні.
Додано: Пон 21 січ, 2019 17:28
Прочитаешь такие статьи, хорошо же все у нас. На улицу выйдешь, а там нищета.
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