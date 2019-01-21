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Експерт розповіла, чи важко
знайти роботу в Україні

Експерт розповіла, чи важко знайти роботу в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 17:28

Експерт розповіла, чи важко знайти роботу в Україні

Пропонуємо до обговорення:
В Україні не всі ті, хто не має роботи, є офіційно безробітними.

Дивися повний текст Експерт розповіла, чи важко знайти роботу в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 11:55

Тема статті не співпадає зі змістом.
Зміст заключається в читанні ринку, але майже не розкриває теми. Виходячи зі змісту - Тетяна не експерт, а статист.
jeugen
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