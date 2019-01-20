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Половина підприємств в Україні платить співробітникам...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 січ, 2019 17:30
Пропонуємо до обговорення:
В Україні близько половини підприємств офіційно не працевлаштовують співробітників і виплачують зарплату "в конвертах".
Дивися повний текст Половина підприємств в Україні платить співробітникам зарплату в \"конвертах\"
.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 17:30
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