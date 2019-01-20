RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Половина підприємств в Україні
платить співробітникам...

Половина підприємств в Україні платить співробітникам...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 17:30

Половина підприємств в Україні платить співробітникам...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні близько половини підприємств офіційно не працевлаштовують співробітників і виплачують зарплату "в конвертах".

Дивися повний текст Половина підприємств в Україні платить співробітникам зарплату в \"конвертах\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86825
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 17:30

Вы сами создали такую систему. Теперь не удивляйтесь.
nalim
 
Повідомлень: 6464
З нами з: 25.02.09
Подякував: 33 раз.
Подякували: 613 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Оренда житла для нардепів: скільки держава за це платить...
R2 » Пон 21 січ, 2019 17:22
2 40
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 січ, 2019 17:36
Igorten
Експерт розповіла, чи важко знайти роботу в Україні
R2 » Пон 21 січ, 2019 17:28
1 24
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 січ, 2019 17:28
nalim
До 2022 року в Україні можуть збудувати завод з...
R2 » Пон 21 січ, 2019 08:48
4 208
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 січ, 2019 16:40
0mage0

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (11406)
21.01.2019 18:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.