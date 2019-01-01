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Міністр економіки Німеччини
закликав не втручатися в...

Міністр економіки Німеччини закликав не втручатися в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 17:31

Міністр економіки Німеччини закликав не втручатися в...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр закликав не заважати будівництву газопроводу "Північний потік-2".

Дивися повний текст Міністр економіки Німеччини закликав не втручатися в \"Північний потік-2\".
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Как самоотверженно немцы с "европейскими ценностями" защищают возможность поднять бабла.
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Re: Міністр економіки Німеччини закликав не втручатися в...

Домовлялися зі Сталіним , домовляються з Путіним . Головне - правильно розподілити сфери впливу ...
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