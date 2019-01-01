Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр закликав не заважати будівництву газопроводу "Північний потік-2".
Дивися повний текст Міністр економіки Німеччини закликав не втручатися в \"Північний потік-2\".
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Додано: Пон 21 січ, 2019 17:31
Міністр економіки Німеччини закликав не втручатися в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міністр економіки Німеччини закликав не втручатися в \"Північний потік-2\".
Додано: Пон 21 січ, 2019 17:32
Как самоотверженно немцы с "европейскими ценностями" защищают возможность поднять бабла.
Додано: Пон 21 січ, 2019 17:40
Re: Міністр економіки Німеччини закликав не втручатися в...
Домовлялися зі Сталіним , домовляються з Путіним . Головне - правильно розподілити сфери впливу ...
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