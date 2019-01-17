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Аліментників з боргами будуть
працевлаштовувати через...

Аліментників з боргами будуть працевлаштовувати через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 17:37

Аліментників з боргами будуть працевлаштовувати через...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко.

Дивися повний текст Аліментників з боргами будуть працевлаштовувати через Службу зайнятості.
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 17:37

Еще немного и введут статью за тунеядство. Чтобы уже был чистый совок.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 17:51

"В таких случаях инспекторы Гоструда будут иметь возможность проводить проверки на предприятиях, на которые указывают опекуны ребенка."-новый вид маски шоу придумали.
romiks2009
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 18:40

Інтересно як вони їх заставлять працювати. Доставлять ще одного працівника з юстиції з автоматом?
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