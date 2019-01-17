Про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко.
Дивися повний текст Аліментників з боргами будуть працевлаштовувати через Службу зайнятості.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 січ, 2019 17:37
Аліментників з боргами будуть працевлаштовувати через...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Аліментників з боргами будуть працевлаштовувати через Службу зайнятості.
Додано: Пон 21 січ, 2019 17:37
Еще немного и введут статью за тунеядство. Чтобы уже был чистый совок.
Додано: Пон 21 січ, 2019 17:51
"В таких случаях инспекторы Гоструда будут иметь возможность проводить проверки на предприятиях, на которые указывают опекуны ребенка."-новый вид маски шоу придумали.
Додано: Пон 21 січ, 2019 18:40
Інтересно як вони їх заставлять працювати. Доставлять ще одного працівника з юстиції з автоматом?
Додано: Вів 22 січ, 2019 11:38
Лучше устраивайте на работу в Польшу. Там им полюбому денег и на алименты хватит.
Додано: Вів 22 січ, 2019 17:04
|